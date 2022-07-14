İzmir'de bir kadın kesici ve delici aletle vahşice öldürülmüş halde bulundu! - Son Dakika
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İzmir'de bir kadın kesici ve delici aletle vahşice öldürülmüş halde bulundu!

14.07.2022 10:25

İzmir'in Buca ilçesinde bir kadın cinayeti daha işlendi. Bir kadın yaşadığı evde kesici ve delici aletle öldürülmüş halde bulundu. Ekipler, şüphelinin kardeşi A.D.'nin kimliğiyle kaçmaya çalıştığını tespit etti.

İzmir'in Buca ilçesinde gece 01:30 sıralarında yaşanan cinayet bir çiftlikte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kader Değirmen yakınları tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden kesici ve delici aletle öldürülmüş halde bulundu.

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Yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden Kader Değirmen'in cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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KARDEŞİNİN KİMLİĞİYLE KAÇMAYA ÇALIŞTI

Polis ekipleri, olayla ilgili yaptığı çalışmanın ardından, Değirmenci'yi öldürdüğü öne sürülen H.D.'nin peşine düştü. Şüpheli H.D.'nin bir kamyonetle kaçtığını belirleyen polis, şüphelinin Çamkule Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Kamyoneti durduran polis ekiplerinin yaptığı kimlik incelemesinde, şüphelinin kardeşi A.D.'nin kimliğini taşıdığı ortaya çıktı. H.D.'nin kaçmak için kardeşinin kimliğini kullandığını belirleyen polis ekipleri, cinayet şüphelisi H.D.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İHA

İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de bir kadın kesici ve delici aletle vahşice öldürülmüş halde bulundu! - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de bir kadın kesici ve delici aletle vahşice öldürülmüş halde bulundu! - Son Dakika
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