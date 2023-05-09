Karısını öldürdü, sebebi sorulduğunda ise kısa cevap verdi: Yorum yok - Son Dakika
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Karısını öldürdü, sebebi sorulduğunda ise kısa cevap verdi: Yorum yok

09.05.2023 14:40

İzmir'de gerçekleşen olayda karısı Tuba Algül'ü silahla öldürüp jandarmaya teslim olan Bişar Algül, adliyeye sevk edildi. Jandarmada, eşini kazayla vurduğunu söyleyen Algül; gazetecilerin "Eşinizi neden öldürdünüz?" sorusunu, "Yorum yok" diye cevapladı.

Saat 03.00 sıralarında Balabanlı Mahallesi'nde, yaklaşık 1 hafta önce mahalleden ev ile arsa satın alan Tuba Algül ve eşi Bişar Algül arasında, şiddetli geçimsizlik nedeniyle tartışma çıktı. 5 çocukları olan çiftin tartışması kavgaya dönüştü. Bişar Algül, tabancayla 12 yıllık eşi Tuba Algül'e tabancayla ateş edip kaçtı.

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Çiftin 12 yaşındaki çocuğunun komşularına haber vermesiyle, adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların müdahalesinde, göğsünden vurulan Tuba Algül'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Algül'ün cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Otopsisinin ardından dün yakınlarına teslim edilen Tuba Algül'ün cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Erzurum'a götürüldü.

Karısını öldürdü, 'Neden yaptınız?' sorusuna iki kelimelik yanıt verdi

"YORUM YOK"

Eşini öldürüp kaçan Bişar Algül ise dün akşam saatlerinde suç aleti tabancayla Ovakent Jandarma Karakolu'na gidip teslim oldu. Jandarmadaki ifadesinde, eşini kazayla vurduğunu söyleyen Algül, işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirilişi sırasında gazetecilerin, "Eşinizi neden öldürdünüz" sorusuna, "Yorum yok" diye yanıt verdi.

Karısını öldürdü, 'Neden yaptınız?' sorusuna iki kelimelik yanıt verdi
Kaynak: DHA
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Jandarma, Ödemiş, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karısını öldürdü, sebebi sorulduğunda ise kısa cevap verdi: Yorum yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karısını öldürdü, sebebi sorulduğunda ise kısa cevap verdi: Yorum yok - Son Dakika
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