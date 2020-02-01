İzmir'de bir kadın uğradığı silahlı saldırıcı sonucu ağır yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de bir kadın uğradığı silahlı saldırıcı sonucu ağır yaralandı - Son Dakika

İzmir'de bir kadın uğradığı silahlı saldırıcı sonucu ağır yaralandı

6 saat önce

İzmir'in Buca ilçesinde bir kadın eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

İzmir'de bir kadın uğradığı silahlı saldırıcı sonucu ağır yaralandı, System.String[]

İzmir'in Buca ilçesinde bir kadın eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenigün Mahallesi'nde yaşayan 38 yaşındaki S.B., işe gitmek için oturduğu binadan çıktığı esnada eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen A.B.'nin silahlı saldırısına uğradı. Silah seslerini duyan bina sakinleri kadının yardımına koştu. S.B.'nin yaralı durumda olduğu gören komşuları durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince kafasından yaralanan ve durumunun ağır olduğu öğrenilen kadın Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Zanlı A.B. ise hızla olay yerinden uzaklaştı.


Öte yandan olay yeri inceleme ekipleri bölgede incelemelerde bulunurken kurşunların isabet ettiği bir aracın da camı kırıldı. Polis ekiplerince olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatılırken şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor. - İZMİR

İzmir, Buca, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 10:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Eşi tarafından otomobilden kadın, ölüm kalım mücadelesi veriyor
Minnie Mouse, güvenlik görevlisini dövdü Minnie Mouse, güvenlik görevlisini dövdü Cüzdanını otobüste düşürdü, şoförün cevabıyla şok oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 16:53:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de bir kadın uğradığı silahlı saldırıcı sonucu ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]