İzmir'de bir kadını kafasından vuran şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de bir kadını kafasından vuran şüpheli yakalandı - Son Dakika

İzmir'de bir kadını kafasından vuran şüpheli yakalandı

6 saat önce

İzmir'in Buca ilçesinde eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen bir şahıs tarafından kafasından vurulan kadın, ağır yaralanarak hastaneye kaldırılırken kadını silahla vurarak olay yerinden kaçan şüpheli, polis tarafından yakalandı.

İzmir'de bir kadını kafasından vuran şüpheli yakalandı, System.String[]

İzmir'in Buca ilçesinde eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen bir şahıs tarafından kafasından vurulan kadın, ağır yaralanarak hastaneye kaldırılırken kadını silahla vurarak olay yerinden kaçan şüpheli, polis tarafından yakalandı.


Olay, 1 Şubat tarihinde İzmir'in Buca ilçesine bağlı Yenigün Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 38 yaşındaki S.B., işe gitmek için oturduğu binadan çıktığı esnada eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen A.B.'nin silahlı saldırısına uğradı. Silah seslerini duyan bina sakinleri kadının yardımına koştu. S.B.'nin yaralı durumda olduğu gören komşuları durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince kafasından yaralanan ve durumunun ağır olduğu öğrenilen kadın, Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Zanlı A.B. ise hızla olay yerinden uzaklaştı.


Kıskıvrak yakalandı


S.B. isimli kadını silahla kafasından vurarak ağır yaralayan A.B. polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki sorgusu devam eden A.B.'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Öte yandan A.B. tarafından silahla kafasından vurulan S.B.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

İzmir, Buca, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Talihsiz kadın, "Koronavirüs bulaştı" yalanıyla tecavüzden kurtuldu
Arama yetkisi bulunan bekçilerden biri: Ben bir bayanı arayamam, yoldan geçen birinden yardım isterim Hamile kadını ve 5 yaşındaki çocuğunu öldüren katil zanlısını, yüzündeki çizikler ele verdi CHP'li Turgutlu Belediyesi'nde en düşük maaş 2 bin 580 lira oldu

Son Dakika Haberleri
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar
15:48 Oyuncu ve yönetmen Tunca Yönder vefat etti
15:27 Çocuklar tatilin keyfini 10 Burda AVM'de çıkarttı
15:01 Şilan Makal ve Şener Özbayraklı nişanlandı
14:24 Rüyasında Acun Ilıcalı'yı gördüğünü söyleyen Tuba Ünsal, göndermesiyle dikkat çekti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 16:54:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de bir kadını kafasından vuran şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]