İzmir'de bir kadının evinde öldürülmesiyle ilgili bir kişi tutuklandı - Son Dakika

İzmir'in Konak ilçesinde bir kadının evinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklandı.

Alsancak Mahallesi'nde yaşayan 52 yaşındaki Nuray Vural'ın öldürülmesinin ardından soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili Nurullah E. ile olayı bildiği halde sakladığı öne sürülen akrabası F.E'yi gözaltına aldı.

Zanlı Nurullah E'nin emniyetteki ifadesinde evine gittiği Vural'ın cebindeki parayı çaldığını düşündüğünü, bu nedenle bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Nurullah E. tutuklandı, F.E adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

İzmir'de 26 Mart Perşembe günü yakınlarının haber alamaması üzerine 52 yaşındaki Nuray Vural, çilingirle açılan evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuş, olayın ardından soruşturma başlatılmıştı.