İzmir'de bir kadının mide ameliyatının ardından ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı - Son Dakika
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İzmir'de bir kadının mide ameliyatının ardından ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı

6 saat önce

İzmir'de bir kadının, mide küçültme ameliyatından sonra yoğun bakımda hayatını kaybetmesine ilişkin İl Sağlık Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.

İzmir'de bir kadının mide ameliyatının ardından ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı, System.String[]

İzmir'de bir kadının, mide küçültme ameliyatından sonra yoğun bakımda hayatını kaybetmesine ilişkin İl Sağlık Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.

Torbalı ilçesinde 59 yaşındaki 2 çocuk annesi Nuran Uçar, 30 Ocak'ta mide küçültme ameliyatı olmak için ilçedeki özel bir hastaneye başvurdu.

Geçirdiği ameliyatın ardından rahatsızlanan Uçar, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Müdahalelere rağmen dün gece yaşamını yitiren Uçar'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Öte yandan Uçar'ın ölümüne ilişkin basında çıkan "ihmal" iddiaları üzerine, İzmir İl Sağlık Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.

Hastane yönetimi ise yaptığı yazılı açıklamada, Uçar'ın vefatından büyük üzüntü duyduklarını belirtti.

Obezitenin son yıllarda Türkiye'de ve dünyada yaygın bir hastalık olarak görüldüğü bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dünya Sağlık Örgütü obeziteyi, diğer hastalıkları tetikleyen ve sonucunda ölüme kadar götüren bir hastalık olarak kabul etmektedir. Her operasyonda olduğu gibi cerrahi ve ameliyat sonrası komplikasyonlar mevcuttur. Bu nedenle hastamız ile ameliyatın risklerine ve oluşabilecek komplikasyonlara ilişkin bilgi verilmiş ve ameliyat onayı alınmıştır. Adli Tıp raporları henüz açıklanmamıştır. Kamu yararı için bu raporlar ışığında haberlerin yapılmasını basın mensuplarından rica ediyoruz."

Adli Tıp, Torbalı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 08:40 Kaynak: AA
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