Kağıt fabrikasında korkutan yangın - Son Dakika
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Kağıt fabrikasında korkutan yangın

07.08.2022 19:36
Kağıt fabrikasında korkutan yangın

İzmir'de bir kağıt fabrikasında çıkan yangın, korkuya neden olurken alevler kontrol altına alındı.

İzmir'de bir kağıt fabrikasında çıkan yangın, korkuya neden olurken alevler kontrol altına alındı.

İzmir'in Tire ilçesindeki bir kağıt fabrikasında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Fabrikanın hurda kağıt bölümünde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangına ilk müdahaleyi, fabrikanın bu konuda eğitimli personeli müdahale ederken, İzmir İtfaiyesi de kısa sürede olay yerine intikal etti. Fabrikanın hurda kağıt bölümündeki yangın, rüzgarın etkisiyle uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Fabrikada soğutma çalışmaları devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

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Kaynak: İHA

İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kağıt fabrikasında korkutan yangın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kağıt fabrikasında korkutan yangın - Son Dakika
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