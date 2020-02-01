İzmir'de bir kişi aracında silahla öldürülmüş halde bulundu - Son Dakika
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İzmir'de bir kişi aracında silahla öldürülmüş halde bulundu

6 saat önce

İzmir'in Tire ilçesinde bir kişi araç içinde silahla öldürülmüş halde bulundu.

İzmir'de bir kişi aracında silahla öldürülmüş halde bulundu, System.String[]

İzmir'in Tire ilçesinde bir kişi araç içinde silahla öldürülmüş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Karateke Mahallesi'nde bulunan belediye çöplüğü yolunda 35 ZD 655 plakalı kapıları açık otomobili gören temizlik işçileri, içinde erkek cesedi buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, Olgun Özkan (36) olduğu belirlenen kişinin sırtından vurulduğunu tespit etti.

Çayırlı Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraştığı öğrenilen Özkan'ın ölümüyle ilgili çalışma başlatıldı.

İzmir, Tire, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 07:30 Kaynak: AA
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