İzmir'de bir kişi ev sahibini öldürdü

İzmir'in Konak ilçesinde bir kişi, tartıştığı ev sahibini pompalı tüfekle öldürdü.

Altınordu Mahallesi'nde, alkollü olduğu iddia edilen Ali R.D. (64) ile ev sahibi Necim Ökmen arasında (64) henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ali R.D, evde bulunan pompalı tüfekle Ökmen'e ateş etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ökmen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Necim Ökmen'in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Ali R.D. emniyete götürüldü.