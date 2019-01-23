Son Dakika Haberleri: İzmir'de Bir Kişi Evinde Ölü Bulundu

İzmir'de Bir Kişi Evinde Ölü Bulundu

37 dakika önce

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

İzmir'de Bir Kişi Evinde Ölü Bulundu, System.String[]
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre Bahçelievler Mahallesi'nde, yalnız yaşayan 57 yaşındaki Ertuğrul Tekin'in evinden kötü koku gelmesi üzerine komşuları polise ihbarda bulundu.

Tekin'in kapısını çalan polis ekipleri kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla eve girdi. Polis ve sağlık ekipleri Tekin'in öldüğünü belirledi.

Yaklaşık 5 gün önce öldüğü tahmin edilen Tekin'in kalp rahatsızlığı şikayeti olduğu belirtildi. Tekin'in cesedi savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:12 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Voleybol Maçında Antrenöre Terlikli Tepki Cani Kadın, İş Yerinde Doğurduğu Bebeğini Klozete Sokup Öldürmeye Çalışırken Yakalandı

3 Aylık Bebeğin Ölümüne Yol Açan Ünlü Şarkıcı İçin 15 Yıl Hapis Cezası İstendi Tarihi Eser Kaçakçılığı Yaparken Yakalanan Emniyet Müdürü Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 00:49:55. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de Bir Kişi Evinde Ölü Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]