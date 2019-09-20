Son Dakika Haberleri: İzmir'de bir kişi evinde ölü bulundu
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İzmir'de bir kişi evinde ölü bulundu

40 dakika önce

İzmir'in Gaziemir ilçesinde yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.

İzmir'de bir kişi evinde ölü bulundu, System.String[]

İzmir'in Gaziemir ilçesinde yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi'nde bir apartmandan kötü kokular geldiğini fark eden vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.


Bölgeye gelen ekipler kokunun yalnız yaşayan Mustafa Zorlu'nun dairesinden geldiğini belirledi. Çilingir yardımı ile eve giren ekipler, Zorlu'yu banyoda hareketsiz halde yatarken buldu.


Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Zorlu'nun yaklaşık 5 gün önce öldüğü belirlendi.


Zorlu'nun cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:14 Kaynak: AA
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