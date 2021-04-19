İzmir'de bir kişi evinde silahla başından vurulmuş halde bulundu - Son Dakika

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mecit B'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Birlik Mahallesi'nde yaşayan Mecit B'nin (42) evinden silah sesi duyan komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İzmir 'in Bornova ilçesinde bir kişi evinde silahla başından vurulmuş halde yaralı bulundu.

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