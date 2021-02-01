İzmir'de bir kişi evini ateşe verip kaçtı - Son Dakika

İzmir'de bir kişi evini ateşe verip kaçtı

01.02.2021 09:02
İzmir'de bir kişi evini ateşe verip kaçtı, System.String[]

İzmir'in Konak ilçesinde, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen kişinin evini ateşe verdikten sonra olay yerinden kaçtığı öğrenilirken, yangında maddi hasar oluştu.

İzmir'in Konak ilçesinde, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen kişinin evini ateşe verdikten sonra olay yerinden kaçtığı öğrenilirken, yangında maddi hasar oluştu.

Yangın, akşam saatlerinde Küçükada Mahallesi 3552 Sokak'ta meydana geldi. 3 katlı binanın birinci katı iddiaya göre madde bağımlısı olduğu ileri sürülen S.G., tarafından ateşe verildi. Bina sakinleri ve çevredeki vatandaşlar tarafından durum polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, yalnız yaşadığı ve evini yaktığı ileri sürülen S.G., olay yerinden kaçtı.

Yangın sonrası evde maddi hasar meydana gelirken, olay yerinden kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlatıldı.

(Mustafa İç/İHA)

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir'de bir kişi evini ateşe verip kaçtı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yedek listeden Suvivor 2021'e dahil olan Doğan Keser'in imza hareketi herkesi şaşkına çevirdi Konya'da süt banyosu olayıyla gündeme oturan isim konuştu: Artık bir lastikçide çalışıyorum Tüm gözlerin çevrildiği Kabine bugün toplanıyor! Masada beş konu başlığı var ABD kar fırtınasına teslim: Acil durum ilan edildi, uçuşlar gerçekleştirilemiyor "Oğlunda cin var" diyerek 11 bin lira dolandırdılar Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam geldi Dansöz Didem'den Bülent Serttaş'a tepki: Büyük bir saygısızlık, yakıştıramadım! Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Bülent Serttaş'a Hadise'den gönderme: Dans alkışlanır
Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem         
08:55
Koronadan ölen hahamın cenazesine uyarılara rağmen binlerce kişi katıldı Koronadan ölen hahamın cenazesine uyarılara rağmen binlerce kişi katıldı         
08:02
Tepki çeken görüntü! Tepki çeken görüntü! "Para etmiyor" diyerek kasa kasa domatesi çöpe döktü         
07:49
Myanmar'da darbe yapan ordu yönetime el koydu! Devlet Başkanı ve iktidar partili yöneticiler gözaltında Myanmar'da darbe yapan ordu yönetime el koydu! Devlet Başkanı ve iktidar partili yöneticiler gözaltında         
07:25
Sağlık Bakanı Koca'nın uyarılarda bulunduğu koronanın Güney Afrika mutasyonu kapımıza dayandı Sağlık Bakanı Koca'nın uyarılarda bulunduğu koronanın Güney Afrika mutasyonu kapımıza dayandı         
23:08
Tarla kenarında infaz edilen 4 gençten birinin boynunun kırıldığı ortaya çıktı Tarla kenarında infaz edilen 4 gençten birinin boynunun kırıldığı ortaya çıktı         
22:30
Fenerbahçe, milli futbolcu İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna kattı Fenerbahçe, milli futbolcu İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna kattı         
20:23
Son Dakika: Adalet Bakanı Gül'den savcının taraf olduğu gözaltı hakkında HSK'ya inceleme talimatı Son Dakika: Adalet Bakanı Gül'den savcının taraf olduğu gözaltı hakkında HSK'ya inceleme talimatı         
18:31
PTT, ayçiçek yağını daha ucuza satan şirkete dava açıyor PTT, ayçiçek yağını daha ucuza satan şirkete dava açıyor         
18:00
Aslıhan Karalar ve annesinin pozu sosyal medyayı salladı Aslıhan Karalar ve annesinin pozu sosyal medyayı salladı         
17:47
Sevgilisini 46 yerinden bıçaklayan ünlü müzisyen cezaevinde ölü bulundu Sevgilisini 46 yerinden bıçaklayan ünlü müzisyen cezaevinde ölü bulundu         
17:28
Hatalı park eden savcının aracına not bırakan komşusu gözaltına alındı Hatalı park eden savcının aracına not bırakan komşusu gözaltına alındı         
15:15
Kısıtlamada 30 kilometrelik kovalamaca! Dur ihtarına uymayan şüpheli başından vuruldu Kısıtlamada 30 kilometrelik kovalamaca! Dur ihtarına uymayan şüpheli başından vuruldu         
15:03
2 çocuk babası müzisyen Erdem Topuz maddi sıkıntıya dayanamadı! Sobadan kovayı çıkartıp odada bekleyerek intihar etti 2 çocuk babası müzisyen Erdem Topuz maddi sıkıntıya dayanamadı! Sobadan kovayı çıkartıp odada bekleyerek intihar etti         
14:37
Almanya'da mRNA aşısından hayatını kaybeden yaşlılardan birinin son sözleri ortaya çıktı: Cildim griye döndü Almanya'da mRNA aşısından hayatını kaybeden yaşlılardan birinin son sözleri ortaya çıktı: Cildim griye döndü         
13:54
Oyuncu Aslı Bekiroğlu, arkadaşının eski sevgilisi Çağrı Telkıvıran ile aşk yaşamaya başladı Oyuncu Aslı Bekiroğlu, arkadaşının eski sevgilisi Çağrı Telkıvıran ile aşk yaşamaya başladı         
09:43
Uzmanlardan uyarı: Koronavirüs sonrası Alzheimer hasta sayısı artacak Uzmanlardan uyarı: Koronavirüs sonrası Alzheimer hasta sayısı artacak         
09:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2021 09:06:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de bir kişi evini ateşe verip kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei