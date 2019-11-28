İzmir'de bir kişi otel odasında ölü bulundu

İzmir'in Konak ilçesinde bir kişi konakladığı otel odasında ölü bulundu.

Alsancak Semti'ndeki bir otelin çalışanı, otelde konaklayan Mustafa Mumyakmaz'ın bir süredir odadan çıkmaması üzerine odaya gitti. Otel görevlisi, kapıyı çalmasına rağmen açılmaması üzerine yedek anahtar ile odaya girdi.

Mustafa Mumyakmaz'ı hareketsiz gören görevli, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde Mumyakmaz'ın öldüğü belirlendi. Polis ekipleri otel odasında incelemelerde bulundu.

Mumyakmaz'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.