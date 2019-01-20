İzmir'de Bir Kişi Parkta Ölü Bulundu

İzmir'in Konak ilçesinde parkta erkek cesedi bulundu.

İzmir'in Konak ilçesinde parkta erkek cesedi bulundu.



Kılıçreis İhsan Alyanak Parkı içinde hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.



Ceset, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Öte yandan, polisin olay yerinde çalışma yaptığı sırada, bazı vatandaşların parka gelerek spor yapması dikkati çekti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Kök Hücre Bekleyen Minik Öykü İçin Zaman Daralıyor

Nihat Zeybekci, Denizli Şivesiyle Safiye Teyze ile Sohbet Etti

Polis Memurunu Şehit Eden Sürücü Serbest Kaldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Müjdeyi Verdi: Bundan Sonra İş Garantili Liseleri Ön Plana Çıkaracağız