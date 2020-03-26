İzmir'de bir kişi, tartıştığı ağabeyini silahla öldürdü - Son Dakika

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İzmir'de bir kişi, tartıştığı ağabeyini silahla öldürdü
6 saat önce
İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir kişi tartıştığı ağabeyini silahla vurarak öldürdü.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir kişi tartıştığı ağabeyini silahla vurarak öldürdü.
Alınan bilgiye göre, Çiçek Mahallesi'nde bir yakınlarının evinde buluşan H.T. (41) ile ağabeyi Erkan T. (44) henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.T. ağabeyini silahla göğsünden yaraladı.
Evde bulunanların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Erkan T. kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, H.T'yi olay yerinde gözaltına aldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 11:58 Kaynak: AA
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