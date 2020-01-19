İzmir'de bir kişi tartıştığı karısını tabancayla ağır yaraladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de bir kişi tartıştığı karısını tabancayla ağır yaraladı - Son Dakika

İzmir'de bir kişi tartıştığı karısını tabancayla ağır yaraladı

6 saat önce

İzmir'in Dikili ilçesinde kocası tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı.

İzmir'de bir kişi tartıştığı karısını tabancayla ağır yaraladı, System.String[]

İzmir'in Dikili ilçesinde kocası tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı.

Şehit Sami Akbulut Caddesi, 75'inci Yıl Parkı'nda Murat S. (50), tartıştığı eşi Leyla S'yi tabancayla yaraladı.

Yaralı haldeki eşinin başında bekleyen Murat S. olay yerine gelen polis ekibine teslim oldu.

Leyla S. Bergama Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Dikili, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 11:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gasp ettikleri 10 bin lira ile alem yapıp saç boyattılar
Parkta eşini vurdu, polis ve sağlık ekibi gelinceye kadar başında bekledi Tartıştığı kuzenini 3 kurşunla öldüren şahıs tutuklandı Merkel: Libya'daki krizin çözümü askeri olmayacak

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 05:26:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de bir kişi tartıştığı karısını tabancayla ağır yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]