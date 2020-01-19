İzmir'de bir kişi tartıştığı karısını tabancayla ağır yaraladı - Son Dakika

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İzmir'de bir kişi tartıştığı karısını tabancayla ağır yaraladı
6 saat önce
İzmir'in Dikili ilçesinde kocası tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 11:00 Kaynak: AA
İzmir'in Dikili ilçesinde kocası tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı.
Şehit Sami Akbulut Caddesi, 75'inci Yıl Parkı'nda Murat S. (50), tartıştığı eşi Leyla S'yi tabancayla yaraladı.
Yaralı haldeki eşinin başında bekleyen Murat S. olay yerine gelen polis ekibine teslim oldu.
Leyla S. Bergama Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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