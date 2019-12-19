İzmir'de bir kişi yanarak hayatını kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de bir kişi yanarak hayatını kaybetti

6 saat önce

İzmir'de evde elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangında 50-60 yaşlarında 1 kişi, yanarak hayatını kaybetti.

İzmir'de bir kişi yanarak hayatını kaybetti, System.String[]

İzmir'de evde elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangında 50-60 yaşlarında 1 kişi, yanarak hayatını kaybetti.

İZMİR'in Konak ilçesinde, evde elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangında kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişi yanarak hayatını kaybetti. Yangın, gece 02.00 sıralarında 805 sokakta bulunan bir evde çıktı. Evden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu. Yapılan çalışmalar kapsamında, yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Evde yapılan ilk incelemede, salon kısmında bir erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, ölen kişinin herhangi kimliğini gösterir herhangi bir belge olmadığı ve 50-60 yaşlarında olduğu ve çıkan yangında yanarak öldüğü öğrenildi. Yanan kişinin cenazesi, Cumhuriyet savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tip Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, mahalle sakinlerinin ifadesine göre evde bir kişinin yalnız yaşadığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


İtfaiye, Konak, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 05:16 Kaynak: DHA
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