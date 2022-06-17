İzmir'in Urla ilçesinde bir kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin 4 şüpheli tutuklandı.
Yenice Mahallesi'nde oturan 41 yaşındaki H.M'nin bir evde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri soruşturma başlattı.
Ekipler, yaptıkları araştırma sonucunda olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de bir kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika