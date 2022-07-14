İzmir'de bir kişinin evde ölü bulunmasıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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İzmir'de bir kişinin evde ölü bulunmasıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

14.07.2022 20:53
İzmir'de bir kişinin evde ölü bulunmasıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

İzmir'in Bornova ilçesinde bir şahsın evinde ölü bulunduğu olayla ilgili 1'i kadın 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Bornova ilçesinde bir şahsın evinde ölü bulunduğu olayla ilgili 1'i kadın 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, 8 Temmuz saat 20.00 sıralarında Gazi Osman Paşa Mahallesi 5425 sokaktaki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evden kötü kokular gelmesi üzerine çevre sakinleri durumu polise ihbar etti. İhbar üzerine sokağa gelen polis ekipleri eve girerken, bir kişinin hareketsiz halde yerde yattığını gördü. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, ölen kişinin Tugay Bekdemir (28) olduğu tespit edildi.

Cesedin bulunmasından 3 gün önce öldürülmüş

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Tugay Bekdemir'in ölü bulunması üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, Bekdemir'in bacağından kesici veya delici bir aletle yaralandığı, daha sonra da hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın ölümüne sebep olan kesici veya delici aletin evde bulunmaması üzerine polis ekipleri, Tugay Bekdemir'in cinayete kurban gittiğini belirledi. Bunun üzerine geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, Bekdemir'in cesedinin bulunmasından 3 gün önce öldürülmüş olacağını belirledi. Bunun üzerine sokakta bulunan kameralarını incelemeye alan ekipler, kamera kayıtlarından şüphelilerin D.K. ile İ.K. olduğunu tespit etti.

Şüphelileri yakalamak için harekete geçen ekipler, Kemalpaşa Mahallesi'ndeki 7058 Sokak'taki bir evde saklanan şüphelileri otomobil ile kaçmaya çalıştığı sırada kıskıvrak yakaladı.

Öte yandan, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de bir kişinin evde ölü bulunmasıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de bir kişinin evde ölü bulunmasıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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