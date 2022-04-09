İzmir'de bir kişinin evinde bıçakla öldürülmesiyle ilgili zanlı tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de bir kişinin evinde bıçakla öldürülmesiyle ilgili zanlı tutuklandı

09.04.2022 15:59
İzmir'de bir kişinin evinde bıçakla öldürülmesiyle ilgili zanlı tutuklandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde Arif Kıvrak'ın evinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı, cezaevine gönderildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde Arif Kıvrak'ın evinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı, cezaevine gönderildi.

Tahsin Yazıcı Mahallesi'nde 7 Nisan'da, Arif Kıvrak'ın bıçaklanarak öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan N.T'nin emniyetteki sorgusu tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Tahsin Yazıcı Mahallesi'nde Arif Kıvrak'ın (52) annesiyle yaşadığı evden sesler gelmesi üzerine komşuları durumu polise bildirmiş, vücudunda bıçak darbeleri bulunan Kıvrak'ın öldüğü belirlenmişti. Polisin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek tespit ettiği ve yakaladığı N.T, ifadesinde suçunu itiraf etmişti.

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Karabağlar, Nisan, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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