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İzmir'de bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

İzmir'de bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı

05.02.2022 18:57
İzmir'de bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Buca ilçesinde bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İzmir'in Buca ilçesinde bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Hasan Erdoğan'ın (25) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yakalanan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Buca ilçesinde 4 Şubat'ta Ufuk Mahallesi'ndeki evinin önüne gelerek yüksek sesle eşine seslenip hakaret ettiği öne sürülen Hasan Erdoğan (25), sokaktaki 3 kişiyle tartışmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla yaralanan Erdoğan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan 3 zanlıdan A.D, cinayeti işlediğini itiraf etmişti.

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Emniyet Müdürlüğü, Hasan Erdoğan, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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