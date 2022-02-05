İzmir'de bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

İzmir'in Buca ilçesinde bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Hasan Erdoğan'ın (25) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yakalanan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.
Buca ilçesinde 4 Şubat'ta Ufuk Mahallesi'ndeki evinin önüne gelerek yüksek sesle eşine seslenip hakaret ettiği öne sürülen Hasan Erdoğan (25), sokaktaki 3 kişiyle tartışmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla yaralanan Erdoğan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan 3 zanlıdan A.D, cinayeti işlediğini itiraf etmişti.
Kaynak: AA
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