İzmir'de bir kişinin öldüğü komşu kavgasına ilişkin davaya başlandı - Son Dakika
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İzmir'de bir kişinin öldüğü komşu kavgasına ilişkin davaya başlandı

23.05.2022 18:21
İzmir'de bir kişinin öldüğü komşu kavgasına ilişkin davaya başlandı

İzmir'in Buca ilçesinde aralarında tartışma ve anlaşmazlık bulunan komşular arasında çıkan kavgada bir kişinin silahla vurularak öldürülmesine ilişkin davada baba-oğul sanıkların yargılanmasına başlandı.

İzmir'in Buca ilçesinde aralarında tartışma ve anlaşmazlık bulunan komşular arasında çıkan kavgada bir kişinin silahla vurularak öldürülmesine ilişkin davada baba-oğul sanıkların yargılanmasına başlandı.

İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Kemal Y. ile taraf avukatları ile öldürülen Adem Ateş'in eşi Senem Ateş katıldı. Tutuksuz sanık Kazım Y. duruşmada yer almadı.

Tutuklu sanık Kemal Y. olay günü eşinin komşuları ile tartıştığını, tarafların birbirinden polise giderek şikayetçi olduğunu belirterek eve döndüğünde komşusu Adem Ateş'in kendisini dışarı çağırdığını ve kavga ettiklerini ileri sürdü.

Kemal Y, ıssız bir yerde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı için taşıma ruhsatlı silahını hep yanında taşıdığını belirterek, "Silahım sürekli üzerimde olur, içinde de bir tane mermi bulunur hep. Yanıma gelirse silahı gösteririm gider, üzerime gelirse havaya bir el ateş ederim diye düşündüm. Evden çıkınca arkamdan geldi, küfretti. Silahı almaya çalıştı. Arbede sırasında silah patladı. Kazayla oldu, elim tetikte bile değildi. Çok üzgünüm." dedi.

Öldürülen Adem Ateş'in eşi Senem Ateş de sanık Kemal Y. ile komşu olduklarını söyleyerek, "Alt katımızda oturuyordu. İkizlerim var. Çocuklar gürültü yapıyor diye çok şikayet ediyorlardı. Misafirim geliyor, alttan vuruyor. Kapıma babası ile geliyordu. Misafirlerimi giderken tehdit ediyordu. Olay günü Kemal Y. ile eşi komşum Ş.B. ile tartışıyordu. Kemal Y. beni görünce 'Yılanın başı sensin, önce seni öldüreceğim, yeter sizle mi uğraşacağız.' diye tehdit etti. Ben ölümle tehdit ettikleri için karakolda ifade verdim. İfade verirken eşimin öldürüldüğü haberini aldım. Beni karakola almaya gelecekti. Şikayetçiyim." diye konuştu.

Olayı haber aldıktan sonra evin önüne gittiğini söyleyen Ateş, diğer sanık Kazım Y'nin kendisine "Gördün mü ne oldu? Sıra sende." dediğini öne sürdü.

Sanık ve müşteki ile aynı apartmanda oturan ve tanık olarak dinlenilen E.B. ve Ş.B. de olay günü sanık Kazım Y'nin oğlu Kemal Y'ye "Vur gitsin bunları. Bunlarla mı uğraşacağız." dediğini ifade etti.

Mahkeme heyeti, Kemal Y'nin tutukluluk halinin devamına, olay anına ilişkin görüntülerin Ulusal Kriminal Büro'ya gönderilerek çözümünün yapılmasına karar verip duruşmayı erteledi.

Olay

İzmir'in Buca ilçesinde 4 Ocak'ta meydana gelen olayda aralarında anlaşmazlık bulunan komşular arasında çıkan kavgada komşusu Kemal Y. tarafından tabancayla vurulan Adem Ateş hayatını kaybetmişti.

Kemal Y. hakkında "kasten adam öldürme", babası Kazım Y. hakkında da "kasten adam öldürmeye azmettirme" suçundan dava açılmıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de bir kişinin öldüğü komşu kavgasına ilişkin davaya başlandı - Son Dakika


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