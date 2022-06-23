İzmir'de bir kişinin öldüğü silahlı saldırının faili tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de bir kişinin öldüğü silahlı saldırının faili tutuklandı

23.06.2022 12:34
İzmir'de bir kişinin öldüğü silahlı saldırının faili tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde bir kişinin sokakta silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

İzmir'in Konak ilçesinde bir kişinin sokakta silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 19 Haziran'da Güzelyalı Mahallesi'nde sokakta yürüyen Tolgay Tarhan'ın (39) pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan saldırıda tüfeği kullandığı öne sürülen A.A. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan şüpheli A.A. ile maktul Tarhan'ın, aralarındaki husumet nedeniyle daha önce kavga ettikleri öğrenildi.

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Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de bir kişinin öldüğü silahlı saldırının faili tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İzmir'de bir kişinin öldüğü silahlı saldırının faili tutuklandı - Son Dakika
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