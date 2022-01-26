İzmir'de bir kişinin sokakta ölü bulunmasıyla ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kişinin darbedilerek öldürüldüğü iddiasıyla gözaltına alınan baba oğuldan, baba tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Ö.C. (50) ile oğlu M.C'nin (22) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen M.C, savcılık kararıyla emniyetten serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen Ö.C. ise sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Polis, üzerinden kimlik çıkmayan ve vücudunda darp izi olan cenazenin Yusuf Demirkan'a (28) ait olduğunu belirledi.

Dün sabah saatlerinde madde bağımlısı olduğu öne sürülen kişinin, Salih Omurtak Mahallesi 9662/1 Sokak'ta hareketsiz yattığının bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti. Sağlık ekibi, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin, hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Polis ekibi, cenazenin başında bekleyen ve ölen kişiyle kısa süre önce kavga ettiği öne sürülen Ö.C. ile oğlu M.C'yi gözaltına almıştı.