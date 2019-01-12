Son Dakika Haberleri: İzmir'de Bir Köpek Sel Sularından Kurtarıldı

İzmir'de Bir Köpek Sel Sularından Kurtarıldı

12 dakika önce

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, sel sularında mahsur kalan bir köpek kepçe üzerindeki bir vatandaş tarafından kurtarıldı.

İzmir'de Bir Köpek Sel Sularından Kurtarıldı, System.String[]
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, sel sularında mahsur kalan bir köpek kepçe üzerindeki bir vatandaş tarafından kurtarıldı. O anlar kameralara yansıdı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde de sağanak yağış etkili oldu. Kuvvetli sağanak nedeniyle Çarıklı Çayı taştı. Sel nedeniyle bir köpek suların ortasında mahsur kaldı. Durumu gören vatandaşlar, hemen bölgedeki bir iş makinesini bölgeye getirdi. Duyarlı vatandaşlardan biri, iş makinesinin kepçesi yardımıyla mahsur kalan köpeği sel sularının arasından kurtardı. O anlarda bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Vatandaşların bu duyarlı davranışı, herkesin takdirini kazandı. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:29 Kaynak: İHA

Kemalpaşa, İzmir, 3. Sayfa
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