İzmir'de bir koyun dördüz doğurdu - Son Dakika

İzmir'de bir koyun dördüz doğurdu

30.12.2020 11:55
İzmir'de bir koyun dördüz doğurdu, System.String[]

İzmir'in Bergama ilçesinde bir koyun, bir batında 4 kuzu doğurdu.

İzmir'in Bergama ilçesinde bir koyun, bir batında 4 kuzu doğurdu.

Bağlar bölgesinde hayvancılık yapan Murat Dirik'e ait kıvırcık cinsi koyun, 4 yavru dünyaya getirdi.

Murat Dirik, yıllardır hayvancılık yaptığını, ilk kez bir koyunun dördüz doğurduğunu belirtti.

Yavrulardan 1'inin erkek, 3'ünün de dişi olduğunu ifade eden Dirik, "Kuzuların ve koyunun sağlığı iyi. Tek sıkıntı var o da anne sütünün yetmemesi. Aç kalmamaları için kuzuları süt tozu ile besliyorum." dedi.

Murat Dirik, bugüne kadar ikiz, üçüz doğuran koyun gördüğünü ancak ilk defa dördüz kuzu heyecanı yaşadıklarını dile getirdi.

Bergama, Bağlar, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de bir koyun dördüz doğurdu - Son Dakika


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