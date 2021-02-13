İzmir'de bir kümeste bulunan minik yumurta şaşırttı - Son Dakika

İzmir'in Aliağa ilçesinde hobi amaçlı tavuk yetiştiren İsmet Misir'in kümesinde bulduğu yumurta, küçük boyutu nedeniyle şaşkınlıkla karşılandı.

Mezbahada çalışan Kadir Misir, iş yerine kurduğu kümeste küçük boyutlu bir yumurta bulunduğunu fark etti.

Yumurtayı evine getiren Misir, yaptığı ölçüm sonucu, yumurtanın ağırlığını 6,68 gram, boyunu da 25,37 milimetre olarak ölçtü.

Yumurtanın boyutları Misir'in çocuklarını da heyecanlandırdı.

Çocuklardan Kerem Misir, ilk başta küçük bir kuşun yumurtası olabileceğini düşündüğünü aktararak, "Acaba bu rekor olabilir mi diye araştırma yaptık. Guinness Rekorlar Kitabı için başvuru yapmayı düşünüyoruz." dedi.

Cansu Misir de yumurta hem kendilerini hem de komşularını hayrete düşürdüğünü söyledi.