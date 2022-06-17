Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde devriye görevi yaptığı sırada bir minibüsü durdurdu.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bir minibüste 53 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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