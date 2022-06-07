İzmir'de bir okulun çatısında çıkan yangın söndürüldü

Yaklaşık bir saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürülen yangın, okulun çatısında hasara neden oldu.

İmbatlı Mahallesi 6087. Sokak'taki Havva Özişbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 'nin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Karşıyaka, İzmir, Güncel, Son Dakika

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