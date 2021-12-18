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Otomobilde 2 kilo 737 gram kokain ele geçirildi - Son Dakika

Otomobilde 2 kilo 737 gram kokain ele geçirildi

18.12.2021 14:00

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir otomobilin torpidosundaki özel bölmede 2 kilo 737 gram kokain bulundu, 3 kişi yakalandı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir otomobilin torpidosundaki özel bölmede 2 kilo 737 gram kokain bulundu, 3 kişi yakalandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma kapsamında Karabağlar'da bir ikamet ve iki araçta arama yaptı.

Narkotik köpeği Rex'in de katıldığı aramada bir otomobilin torpidosunun altındaki özel bölmede 2 kilo 737 gram kokain tespit edildi.

Aramalarda ayrıca 1 hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para da ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.M. (42), C.A. (37) ve M.K. (42) sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Otomobilde 2 kilo 737 gram kokain ele geçirildi
Otomobilde 2 kilo 737 gram kokain ele geçirildi
Otomobilde 2 kilo 737 gram kokain ele geçirildi
Otomobilde 2 kilo 737 gram kokain ele geçirildi
Otomobilde 2 kilo 737 gram kokain ele geçirildi
Otomobilde 2 kilo 737 gram kokain ele geçirildi

Karabağlar, Narkotik, Kokain, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Otomobilde 2 kilo 737 gram kokain ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobilde 2 kilo 737 gram kokain ele geçirildi - Son Dakika
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