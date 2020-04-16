İzmir'de bir otomobilde 26 parça tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

Araçtaki aramada Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 22 bronz obje, 2 bronz aslan heykeli ve 2 bronz insan heykeli ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri, bir otomobili Kuşçular Mahallesi'nde takibe aldı.

İzmir 'in Urla ilçesinde durdurulan bir otomobilde 26 parça tarihi eser ele geçirildi, yakalanan iki kişi hakkında ev hapsi kararı verildi.

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