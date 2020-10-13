Otomobilden 150 bin lira çalınmasına ilişkin görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika

İzmir'in Bornova ilçesinde bir ay önce bir otomobilin camının kırılıp içinde 150 bin lira bulunan çantanın çalınması ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, 14 Eylül'de borçlarını ödemek için bankadan çektiği parayı çantasına koyan sanayi sitesi esnaflarından Coşkun K, otomobiliyle Kemalpaşa Mahallesi 7410 Sokak'a geldi. Paranın bir miktarını yanına alan Coşkun K, borcunu ödemek için bir dükkana girdi.

Ciple otomobilin yanına yaklaşan şüpheliler, aracın camını kırıp içinde 150 bin lira bulunan çantayı alıp kaçtı.

Coşkun K, durumu fark edince polisi aradı. Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin Coşkun K'yi parayı bankadan çektiği andan itibaren izlemiş olabileceği ileri sürüldü.

Olaya ilişkin görüntüler güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, bir cipin Coşkun K'nin aracının yanına yaklaşması ve şüphelilerin aracın camını kırıp çantayı alması görülüyor.