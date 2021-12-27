İzmir'de bir otomobilin iş yerine girme anı güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika

İzmir'in Buca ilçesinde otomobilin iş yerine girme anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.
D.B. idaresindeki 35 AVR 125 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak reklamcılıkla uğraşan iş yerine girdi.
Geçen hafta gerçekleşen kaza güvenlik kameralarına yansıdı.
Görüntülere, otomobilin 3 kadının çalıştığı iş yerinin vitrinine çarparak içeri girdiği ve iş yerindekilerin panik anları yansıdı.
Kaynak: AA
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