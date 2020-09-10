İzmir'de bir otomobilin motor bölümünde silah ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

İzmir'de polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu bir otomobilin motor bölümünden 5 silah ve şarjörü ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Konak ilçesinde yürütülen Narko-Alan Projesi kapsamında uygulama yapan ekipler, Ballıkuyu Caddesi üzerinde içerisinde 3 şahsın olduğu bir otomobili şüphe üzerine durdurdu.

Araçta yapılan aramada otomobilin motor bölümünün iç kısmına yerleştirilmiş 5 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Araç içerisindeki 3 şüpheli, gözaltına alındı.