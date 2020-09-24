Bir pastaneciden 300 lira gasbettiği öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika

İzmir'in Tire ilçesinde bir pastaneciden 300 lira gasbettiği ve iş yerlerinden hırsızlıklara karıştığı belirlenen şüpheli, tutuklandı.

Tarihi Arasta Çarşısı'ndaki bir bijuteri dükkanından bir miktar para ve ürün çalınması üzerine polis ekipleri soruşturma başlattı.

Ekipler, zanlı A.K'nin, Gümüşpala Caddesi'ndeki bir manavdan da cep telefonu, televizyon, 5 kilo salça ile bıçak çaldığını belirledi.

Zanlının, çaldıklarını, bir pastaneye satmak istediği, iş yeri sahibinin kabul etmemesi üzerine de bıçak zoruyla kasadan 300 lira aldığı tespit edildi.

Son olarak bir çorbacı dükkanına giren şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Önceki gün kendisini jiletle yaraladığı da öğrenilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.