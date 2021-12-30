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İzmir'de bir plaja yıldırım düştü! 600 şezlong yandı - Son Dakika

İzmir'de bir plaja yıldırım düştü! 600 şezlong yandı

30.12.2021 09:42
İzmir'de bir plaja yıldırım düştü! 600 şezlong yandı

Çeşme'deki Altınkum Plajı'nda bulunan işletmeye yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında maddi hasar meydana geldi. Herhangi bir can kaybı olmadı.

ÇOK SAYIDA HASAR VAR

İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Altınkum Plajı'ndaki bir işletmeye yıldırım düştü. Olay sonrası işletme içerisindeki çok sayıda şezlong, hasır şemsiye ve plastik sehpaların bulunduğu kısımda yangın çıktı.

300 HASIR, 600 ŞEZLONG VE 50 SEHPA YANDI

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. İşletmeye ait yaklaşık 300 hasır şemsiye, 600 şezlong ve 50 plastik sehpa yandı.

Çeşme Kaymakamı Ünal Akıcı, sosyal medya hesabından olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "İşletmenin bekçisi olay yerinden biraz uzakta ikamet ettiğinden kendisinin ve ailesinin durumu iyi. Çiftlik Mahallesi sakinlerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.(DHA)

İzmir'de bir plaja yıldırım düştü! 600 şezlong yandı
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İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de bir plaja yıldırım düştü! 600 şezlong yandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de bir plaja yıldırım düştü! 600 şezlong yandı - Son Dakika
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