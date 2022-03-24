İzmir'de bir tankerde 26 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
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İzmir'de bir tankerde 26 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

24.03.2022 12:07
İzmir'de bir tankerde 26 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

İzmir'in Bornova ilçesinde düzenlenen kaçak akaryakıt operasyonunda 26 ton "10 numara yağ" ele geçirildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde düzenlenen kaçak akaryakıt operasyonunda 26 ton "10 numara yağ" ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak akaryakıt satışı ve dağıtıcılarına yönelik yapılan çalışma başlattı.

Ekipler, istihbari çalışmalar sonucu takibe aldıkları tankeri Bornova ilçesinde durdurdu. Araçta yapılan aramada "10 numara yağ" olarak da bilinen 26 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Olayla ilgili 7 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de bir tankerde 26 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de bir tankerde 26 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
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