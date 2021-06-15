İzmir'de birinci doz aşı yapılan kişi sayısı, 1 milyon 421 bini geçti - Son Dakika

İzmir İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop, İzmir'de ilk doz aşı uygulanan kişi sayısının 1 milyon 421 bin 862'ye ulaştığını bildirdi.

Mehmet Burak Öztop, İl Sağlık Müdürlüğünde düzenlediği basın toplantısında, İzmir'in vaka sayısında 61. sıraya gerilediğini belirtti.

Yüksek miktarda aşı tedarikinin ardından kentte bulunan tüm kamu ve üniversite hastaneleriyle birinci basamak sağlık kuruluşlarında aşı poliklinikleri oluşturulduğunu, bazı özel hastanelerde de aşı yapıldığını aktaran Öztop, "İzmir'in 4 milyon 394 bin olan nüfusunun 2 milyon 663 bine aşı tanımlandı. Biz bu tanımlanan nüfusa, 1 milyon 421 bin 862'si birinci doz olmak üzere toplam 2 milyon 368 bin 945 doz aşı yaptık." dedi.

Öztop, kent genelinde vatandaşların aşılamaya yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"90 yaş üstü aşı olma oranı yüzde 76,93, 85-89 yaş arasında yüzde 83,5, 80-84 yaş arasında yüzde 86,2, 75-79 yaş arasında yüzde 88,91, 70-74 yaş arasında yüzde 89,88, 65-69 yaş arasında yüzde 89,23, 60-64 yaş arasında yüzde 83,44, 55-59 yaş arasında yüzde 74,21, diğer yaş grupları arasında da hızla aşılama çalışmaları sürüyor. Bu yaş gruplarının da ortalaması ise yüzde 81."

İzmir'de aşılama kapasitelerinin günlük 98 bin kişi olduğunu aktaran Öztop, bu rakamı 140 bine çıkarabileceklerini de dile getirdi.

"Aşı israfı yaşandı mı?"

"Aşılamada israf yaşandı mı?" sorusuna ise Öztop, şu yanıtı verdi:

"Kovid-19 sürecindeki aşı zayi oranlarımız normal süreçte yaşadığımız beklenen aşı zayi oranlarının, 20'de biri civarında. Bu süreçte özellikle BioNTech aşısının bir flakonunda 6 kişiye aynı anda aşı yapılmasının zayi oranlarını arttıracağıyla ilgili bizi de korkutmuştu ama bu süreçte sağlık çalışanlarımızın tedbirli hareketleri ve halkımızın aşı randevularına gösterdiği riayet nedeniyle çok az aşı zayi oldu."

Kentte aşı tanımlanan kişilerin aşılama oranının yüzde 80'in üzerinde olduğunu da aktaran Öztop, "Bu iyi bir oran ama beklentimiz bunu yüzde 90'ların üzerine çıkarmak. Özellikle 55 yaş üstü grupta aşılama gelmeyen kişileri tek tek arayıp, kafalarındaki soru işaretleri cevaplamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kent genelinde bugüne kadar 2 milyon 620 bin PCR testi yapıldığını aktaran Öztop, sadece kamunun günde 25 bin test yapılabilme kapasitesine sahip olduğunu, test sonuçlarının da ortalama 4 saatte verilebildiğini ifade etti.

Öztop, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in her zaman desteğini gördüklerini sözlerine ekledi.