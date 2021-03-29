İzmir'de birlikte yaşadığı kadını beyzbol sopasıyla darbettiği ileri sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika

İzmir'de birlikte yaşadığı kadını beyzbol sopasıyla darbettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Karşıyaka ilçesinde ikamet eden Z.Ç. adlı kadın, 6 gün önce birlikte yaşadığı B.Ö. tarafından darbedildiğini ileri sürerek polise şikayette bulundu.

Polise verdiği ilk ifadesinde yaklaşık 1,5 yıldır birlikte yaşadığı B.Ö. ile zaman zaman tartıştıklarını belirten Z.Ç, bu kişinin, son olayda bir arkadaşının sosyal medya hesabındaki fotoğrafını beğendiği için kendisini beyzbol sopasıyla darbettiğini anlattı.

Şikayet üzerine gözaltına alınan ve başka bir suçtan arandığı belirlenen B.Ö, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan hastanedeki tedavisi tamamlanan kadının taburcu edildiği öğrenildi.