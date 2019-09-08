Son Dakika Haberleri: İzmir'de bisiklet hırsızları tutuklandı
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İzmir'de bisiklet hırsızları tutuklandı

45 dakika önce

İzmir'in Çeşme ilçesinde bisiklet ve traş makinesi hırsızlığı yapan 3 kişi tutuklandı.

İzmir'de bisiklet hırsızları tutuklandı, System.String[]

İzmir'in Çeşme ilçesinde bisiklet ve traş makinesi hırsızlığı yapan 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Çeşme Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir kuaförden 6 bisiklet ve 4 traş makinası çalınması üzerine çalışma başlattı.

O sırada Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yapmış olduğu uygulamada Çeşme'den gelen seyehat otobüsü durduruldu.

Otobüs içerisinde tedirgin hareketler sergileyen E.A., V.K, ve R.D'yi polis ekipleri sorguladı.

Bisiklet ve traş makinesi çaldıklarını itiraf eden şüpheliler, ekipler tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Çeşme, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 09:54 Kaynak: AA
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