İzmir'de bisiklet hırsızlıkları kameralara yakalandı

İzmir'in farklı ilçelerinde bisiklet çalan şahısların görüntüleri, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



Geçen ay içerisinde İzmir'in farklı ilçelerinde meydana gelen bisiklet hırsızlığı güvenlik kameralarına an be an yansıdı. İlk hırsızlık olayı Gaziemir ilçesinde meydana geldi. Celal Yontan isimli vatandaşa ait olan bisiklet, kimliği belirlenemeyen 5 şahıs tarafından çalındı. O anları çevrede bulunan güvenlik kameraları kaydetti. Görüntülere, bisikleti çalan 4 şahısın önden yürüyüp diğer şahısın bisikleti sürerek götürdüğü yansıdı.



İkinci bisiklet hırsızlığı ise Konak ilçesi Güzelyalı semtine bağlı 54 sokakta bulunan müstakil evin bahçesinde meydana geldi. Evin bahçesinde kilitli halde bulunan bisikletin yanına gelen iki şahsın bisikletin kilidini kırdıktan sonra bisikleti alarak bahçeden dışarı çıktıkları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, bahçeye giren şahsın bisikleti alıp hızla uzaklaştığı da görüldü. Öte yandan çalınan her iki bisikletin marka ve modellerinin birebir aynı olması dikkatlerden kaçmazken, bisikleti çalınan her iki vatandaş da şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - İZMİR