İzmir'de bisikletiyle direğe çarparak yaralanan çocuk yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika

Hastanede 12 gündür tedavi gören çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, G.E. (14) 2 Ekim'de bisikletiyle direğe çarptı.

İşte Apple'ın tanıtımını yaptığı iPhone 12'lerin Türkiye satış fiyatları

AYM üyesinin tartışmalı darbe iması paylaşımına hükümetten peş peşe tepki! İstifa çağrısı da geldi

Yeni iPhone 12'ler ve iPhone SE, XR ve 11'lerin kutusunda artık adaptör ve kulaklık bulunmayacak