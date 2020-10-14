İzmir'de bisikletiyle direğe çarparak yaralanan çocuk yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bisikletiyle direğe çarparak ağır yaralanan çocuk, hastanedeki 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Alınan bilgiye göre, G.E. (14) 2 Ekim'de bisikletiyle direğe çarptı.
Ağır yaralanan G.E, 112 Acil Servis ekibince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede 12 gündür tedavi gören çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
- Kaynak: AA
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