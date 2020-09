Bisikletiyle kaza yaparak yaşamını yitiren Halilcan'ın son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

İzmir'in Bergama ilçesinde bisikletle park halindeki kamyonete çarparak yaşamını yitiren 14 yaşındaki Halilcan Gürgen'in güvenlik kameralarına yansıyan son görüntüleri ortaya çıktı.

Halilcan Gürgen, 20 Eylül'de, Bahçelievler Mahallesi'nde bisikletiyle giderken park halindeki kamyonete çarparak yaralandı. Hastaneye kaldırılan Gürgen, kurtarılamadı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, bisikletiyle hızla giden Gürgen'in yoluna bir köpeğin çıktığı, bunun üzerine manevra yaptığı ve kısa süre sonra park halindeki kamyonete çarptığı görülüyor.

Ailesi sokak köpeklerinin toplanmasını istiyor

Halilcan'ın annesi Farika Gürgen (46), AA muhabirine, oğlunun arkadaşlarıyla buluşmak üzere bisikletini alarak evden çıktığını söyledi.

Halilcan'ın arkadaşlarının, kazadan önce oğluna 3 köpeğin saldırdığını, oğlunun bisikletten düştüğünü bu nedenle tek elle direksiyonu tuttuğunu söylediklerini aktaran Gürgen, "Başka bir köpek yoluna çıkınca kamyonete çarpmış. Bu köpekler her gün benim çocuğumun ve diğer çocukların peşindeydi. Çocuğum bana 'Köpeklerden bıktım. Köpeklere çiğ et veriyorlar, ben bu köpekleri istemiyorum' derdi. Benim evladım gitti başka can gitmesin." diye konuştu.

Kendisinin de köpeklerden korktuğunu ifade eden anne Gürgen, sorunun çözümünü istediklerini ifade etti.