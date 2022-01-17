İZMİR'DE BİT PAZARINDA KORKUTAN YANGIN - Son Dakika

İZMİR'in Konak ilçesinde bulunan ve pazar günleri bit pazarı kurulan yapıda çıkan yangın paniğe neden olurken, yangında ölen veya yaralanan olmadı.

Yangın saat 14.00 sıralarında Ege Mahallesi'nde bulunan ve pazar günleri bit pazarı olarak kullanılan yapının üst katında henüz bilinmeyen bir sebeple çıktı. Dumanları gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen alevleri kısa sürede kontrol altına alırken, soğutma çalışmalarına başladı. İçinde kimsenin olmadığı öğrenilen yapıda maddi hasar meydana geldi.