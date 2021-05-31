Son dakika haber! İzmir'de Bitcoin operasyonu: 900 bin dolarlık vurgun yapmışlar - Son Dakika

İzmir'de piyasa değeri yaklaşık 900 bin dolar olan kripto para dolandırıcılığı yapan 3 şüpheli, polis ekiplerinin aylar süren teknik ve fiziki takibi sonucu yakayı ele verdi. Yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İ.K. isimli bir kişinin, Türkiye'de faaliyet gösteren bir kripto para firmasında bulunan 15 Bitcoin'in çalındığını bildirerek şikayetçi olması üzerine çalışma başlattı. Gerçekleştirilen soruşturmada, şüphelilerin oltalama yöntemi ile gerçek kripto para firmasının internet sitesine çok yakın URL adresleri ile sahte site oluşturdukları, satın aldıkları reklam hizmeti ile oluşturdukları sahte siteyi internet arama motorunda üst sıralara çıkarıp, sahte site ile müşterilerin kullanıcı bilgilerini elde ettikleri tespit edildi.

TEKNİK DESTEK YALANIYLA DOLANDIRICILIK

Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, şüphelilerin ele geçirdikleri kişisel bilgilerle müşterileri telefonla arayarak, kripto para firmasından teknik destek amacıyla ulaştıkları, elde edilen bilgiler doğrultusunda müşterilerin hesaplarını boşalttıkları belirlendi. Öte yandan şüphelilerin, suçtan elde ettikleri kripto paraları izlerini kaybettirmek amacıyla çok sayıda cüzdan değiştirdikten sonra kendilerine ait kripto para hesapları ve banka hesaplarına aktardıkları da tespit edildi.

AYLAR SÜREN TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP SONUCU KISKIVRAK YAKALANDI

Şüphelilerin, mağdur İ.K.'den elde ettikleri 15 Bitcoin'in geçen ekim ayında 900 bin dolar değeri olduğu belirlenirken, aynı şüphelilerin en az 14 kişinin kripto paralarını çaldıkları tespit edildi. Polis ekiplerinin yaklaşık 7,5 ay süren teknik ve fiziki takibi sonucu kimlikleri belirlenen şüpheliler N.A., D.A. ve G.A. yakalanarak gözaltına alındı. İfadelerinde suçlamaları kabul etmedikleri öğrenilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden N.A. tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(Ali İhsan Çiftçi - Yunus Emre Akbaba/İHA)