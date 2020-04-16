İzmir'de Bizans dönemine ait eserler ele geçirildi - Son Dakika

İzmir'de Bizans dönemine ait eserler ele geçirildi
6 saat önce
İzmir'in Urla ilçesinde jandarmanın yol kontrolünde durdurduğu araçtan Bizans dönemine ait tarihi eserler çıktı.
İzmir'in Urla ilçesinde jandarmanın yol kontrolünde durdurduğu araçtan Bizans dönemine ait tarihi eserler çıktı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Urla'nın Kuşçular Mahallesi'nde tarihi eser satılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma KOM ekipleri, H.A. isimli şahsa ait aracı yol kontrolünde durdurdu. Araçta yapılan aramada Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 22 adet bronz obje, 2 adet bronz aslan heykeli ile 2 adet bronz insan heykeli ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler İzmir Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, araçta bulunan H.A. ve M.Y. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemleri sürüyor. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 11:18 Kaynak: İHA
Son Dakika Kırklareli'de zorla fuhuş yaptırılan 7 kadın kurtarıldı Jandarma ekipleri, Tekirdağ'dan İstanbul'a giden ara yolları toprak yığınlarıyla kapattı Kadın doktoru takip edip apartmanda cinsel saldırıda bulunan sapık, 8 yıl hapse çarptırıldı Lüks aracının içinde kafasına ateş eden vatandaş, yaşamına son verdi Adana'da babasına bakmaya çalışan 18 yaşındaki Lütfiye, yardım bekliyor Koronavirüse rağmen İstanbul'da fuhuş pazarlığı Gözlerine kestirdikleri köpeğe pusu kuran kurtlar, diğer köpeklerin devreye girmesi ile korkup kaçtı İstanbul ve Kırklareli'de fuhuş operasyonu: 4 ülkeden 7 kadın korumaya alındı Saplantılı aşık, kendisiyle görüşmek istemeyen kadını önce kurşunladı, sonra boğazını keserek öldürdü Denizli'de iki aile arasındaki kavga mahalleyi savaş alanına çevirdi Candan Erçetin'den memleketi Kırklareli'ye 'Evde kal' çağrısı İstanbul Ümraniye'de sıcak havayı görenler ilçenin en önemli caddesine akın etti Gökhan Gönül, Beşiktaş'ın 1+1 yıllık sözleşme teklifini kabul etti