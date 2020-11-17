İzmir'de boğazından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika

İzmir'in Aliağa ilçesinde yaşayan bir kadın evinde boğazından bıçaklanarak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yenişakran Mahallesi'nde yaşayan bir çocuk annesi Serap Çetiner, arkadaşı Hasan A. tarafından evinde bıçaklandı.

Olayın ardından jandarmayı arayan Hasan A'nın suçunu itiraf etmesi sonrası ekipler, Bayar Caddesindeki evde kadının cansız bedenini buldu.

Aliağa Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hasan A.'nın 35 PC 924 plakalı ticari taksiyle ailesinin yaşadığı Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi yönüne doğru hareket ettiğini tespit etti.

Plaka Tanıma Sisteminden takip edilen taksi, Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Çobanlar - Bolvadin kara yolunda durduruldu.

Gözaltına alınan Hasan A, İzmir'e gönderildi.