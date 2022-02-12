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İzmir'de boğazından bıçaklanan şahıs ağır yaralandı - Son Dakika

İzmir'de boğazından bıçaklanan şahıs ağır yaralandı

12.02.2022 21:22
İzmir'de boğazından bıçaklanan şahıs ağır yaralandı

İzmir'in Dikili ilçesinde, sokak ortasında çıkan kavgada boğazından bıçaklanan şahıs ağır yaralanırken, olay yerinden kaçan şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir'in Dikili ilçesinde, sokak ortasında çıkan kavgada boğazından bıçaklanan şahıs ağır yaralanırken, olay yerinden kaçan şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Salimbey Mahallesi 3/2 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Can Y. ile Abdulkadir I. sokak ortasında karşılaştı. Burada ikili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga esnasında Can Y., üzerinde taşıdığı bıçak ile Abdulkadir I.'yı boğazından yaraladı. Abdulkadir I. kanlar içerisinde yere yıkılırken, şüpheli motosiklet ile olay yerinden hızla kaçtı.

Hayati tehlikesi bulunuyor

Çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu ihbar etti. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı durumdaki Abdulkadir I., Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Abdulkadir I., ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, Can Y. polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken, şüpheli şahsın eşinin Abdulkadir I. tarafından sözlü tacize maruz kaldığı için olayı gerçekleştirdiği ileri sürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi. - İZMİR

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Dikili, kavga, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de boğazından bıçaklanan şahıs ağır yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de boğazından bıçaklanan şahıs ağır yaralandı - Son Dakika
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