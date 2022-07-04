Özel bir firmada diş teknisyeni olarak çalışan ve yüzmeyi çok sevdiği öğrenilen Özyürek'in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › İzmir'de boğulma tehlikesi geçirenleri kurtarmaya çalışan kişi boğuldu - Son Dakika

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