İzmir'de boğulma tehlikesi geçirenleri kurtarmaya çalışan kişi boğuldu - Son Dakika
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İzmir'de boğulma tehlikesi geçirenleri kurtarmaya çalışan kişi boğuldu

04.07.2022 13:51
İzmir'de boğulma tehlikesi geçirenleri kurtarmaya çalışan kişi boğuldu

İzmir'in Foça ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuğu kurtaran kişi, başka birini daha kurtarmaya çalışırken yaşamını yitirdi.

İzmir'in Foça ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuğu kurtaran kişi, başka birini daha kurtarmaya çalışırken yaşamını yitirdi.

Eski Foça Doktorlar Sitesi sahilinden denize giren çocuk, boğulma tehlikesi geçirdi.

Sahilde bulunan 44 yaşındaki Özden Özyürek, boğulma tehlikesi geçiren çocuğu sudan çıkardı. Bu sırada deniz yatağıyla akıntıya kapılan kadının da yardımına koşan Özyürek, su yutarak bilincini kaybetti.

Özyürek, çevredekiler tarafından denizden çıkarıldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Özyürek'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kadın ise olay yeri yakınında bulunan bottakilerin çabasıyla karaya çıkarıldı.

Cenaze toprağa verildi

Özel bir firmada diş teknisyeni olarak çalışan ve yüzmeyi çok sevdiği öğrenilen Özyürek'in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Karşıyaka'daki Demirköprü Camisi'ne getirilen Özyürek'in tabutunun üstüne ailesinin isteği üzerine Türk bayrağı ve tişörtü koyuldu.

İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Özden Özyürek'in cenazesi Soğukkuyu Mezarlığı'nda defnedildi.

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Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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